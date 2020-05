La relance éco : à Saint-Lô, le centre équestre Le Picotin se remet en selle

La Manche compte une cinquantaine de centres équestres. Des établissements qui ont été touché de plein fouet par la crise, fermés administrativement pendant deux mois et donc sans rentrée d'argent. Au début du mois de mai, le président du comité départemental d'équitation parlait d'une "situation délicate". Un constat partagé par la codirectrice du centre Le Picotin à Saint-Lô, Julie Petit.

Son établissement héberge une cinquantaine de chevaux et de poneys. Il rouvre ce lundi 25 mai. "On a tous hâte de pouvoir vivre cette première semaine", commente Julie Petit. En réalité, le centre est rouvert officiellement depuis le 11 mai, mais de manière très progressive, "loin des 100% de nos capacités".

Cette période de confinement, on l'a traversée avec un état d'esprit de battant

Pendant le confinement, le comité départemental d'équitation s'est battu pour essayer de "soulever des aides" pour la filière, club et cavaliers en général. Un travail a été fait avec le conseil départemental pour débloquer des fonds. La fédération a mis en place un dispositif "Cavalier solidaire" : "il y a deux volets. les gens peuvent soit faire un don pour un centre en particulier, soit à une cagnotte collective qui ira à destination des clubs les plus impactés", souligne la codirectrice du Picotin. La commune de Saint-Lô est venue également au chevet du centre équestre.

La trésorière du comité départemental d'équitation mise aussi sur le tourisme cet été pour relancer la machine. "Je veux y croire. On va se battre pour mettre des activités en place, pour satisfaire le plus possible notre clientèle. On veut aller de l'avant. Notre picotin n'a de sens que s'il est partagé", explique Julie Petit.

