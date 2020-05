La relance éco : à Sarlat, le magasin "Hattitude" va désinfecter ses chapeaux avec un appareil spécial

Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de notre département. Ce mercredi, il s'agit de la chapellerie "Hattitude", installée en plein centre ville de Sarlat, au 53 rue de la République. Le patron explique avoir investi dans une machine pour désinfecter les chapeaux après essayage !

"Comme tous les commerçants, nous avons très mal vécu cette période, maintenant on va passer à la suite, au dé-confinement". "Surtout on va tenter de rassurer au maximum nos clients" dit le patron Alain Merrina.

La relancé éco : réouverture d'une chapellerie à Sarlat

"Je vais donner l'obligation aux gens de porter nu masque pour entrer dans le magasin, je vais restreindre l'entrée à deux personnes, et nous mêmes allons porter un masque. Et nous allons même stériliser les produits qui vont être essayés, avant et après. Je peux le faire car j'ai acheté un appareil qui désinfecte complètement les chapeaux et les casquettes que je vais proposer" explique le gérant de ce magasin, installé au cœur de Sarlat depuis six ans.

A-t-il eu peur durant cette période de près de deux mois de confinement pour son entreprise ?

"Repartir du bon pied, ce sera dans le temps, je pense que le démarrage sera un peu long; il y aura la crainte des personnes amenées à visiter des magasins. Il faudra faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles" dit Alain Merrina.

"On va de l'avant. Maintenant, il y a eu des choses qui ont été faites par l'Etat. Ce n'est pas négligeable, c'est bien la première fois qu'on aide des commerçants dans notre pays, d'habitude on est toujours la dernière roue du carrosse au niveau des aides" explique le patron.

