"La relance éco" : hausse de l'activité de la Banque alimentaire de la Sarthe

Il devait avoir lieu au milieu du mois d'avril, finalement le déménagement de la Banque alimentaire de la Sarthe a été reporté à la mi-juin, confinement oblige. Exit les vieux locaux de l'avenue Geneslay au Mans, place à un nouveau site près de la patte d'oie d'Allonnes, au 32 rue des Grandes-Courbes au Mans. " Ce sont des locaux qui sont adaptés à notre organisation actuelle " se réjouit Christian Lacoste, le président départemental de la Banque alimentaire, fraîchement élu conseiller municipal à la ville du Mans. "Nous continuons toujours à distribuer des produits secs : des pâtes, du riz, des conserves etc... mais on a aussi de plus en plus de produits frais : des yaourts, de la viande... Donc on avait besoin de chambres froides, positives pour le frais et négatives pour le surgelé. Là, c'est parfait nous avons 1400 m² de locaux pour le stockage et 150 m² de chambre froide ".

20% de nourriture en plus distribués depuis le début du confinement

La Banque alimentaire de la Sarthe récolte 750 tonnes de denrées chaque année et le redistribue à 80 associations (CCAS, organismes caritatifs et épiceries solidaires...). " Avec la crise du coronavirus, ces associations ont vu le nombre de bénéficiaires augmenter. Cela se traduit pour la Banque alimentaire par une augmentation de 20% des quantités de denrées distribuées". Et Christian Lacoste redoute le pire pour les mois à venir. " On s'attend à une crise sociale au deuxième semestre, on va voir comment cela évolue mais nous risquons de devoir distribuer des quantités de nourriture toujours plus importantes, malheureusement". 70 bénévoles œuvrent toute l'année pour la Banque alimentaire de la Sarthe. "Mais nous sommes toujours à la recherche de volontaires. D'autant que ce déménagement va nous permettre d'ouvrir cinq jours par semaine donc on va avoir besoin de bénévoles pour tenir des horaires d'ouverture". A partir de septembre, la Banque alimentaire de la Sarthe sera ouverte du lundi au vendredi de 8h30 -12h et de 13h30 - 16h30 dans ses nouveaux locaux du 32 rue des Grandes-Courbes au Mans.

