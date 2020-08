"La relance éco" : en Sarthe, afflux de clients chez Emmaüs depuis le déconfinement

Avec le confinement et le ralentissement de l'activité économique, de nombreux Français connaissent la précarité. Dans la Sarthe, le réseau Emmaüs connaît une fréquentation en hausse de ses boutiques.

La directrice d'Emmaüs dans le département, Anne-Elisabeth Chevalier, parle même de "ventes exceptionnelles".

Nouveaux clients

Les clients fidèles sont revenus, depuis la réouverture des boutiques en juin, mais de nouveaux consommateurs ont fait leur apparition. "Il y a de tout", explique Anne-Elisabeth Chevalier, "des mères seules, des familles, des jeunes, des moins jeunes."

"Les gens viennent acheter beaucoup de jouets, mais aussi de très nombreux livres", explique-t-elle.

Hausse des dons

En parallèle, les dons sont en hausse également. Anne-Elisabeth Chevalier pense que les nombreux rangements faits pendant le confinement, ainsi que les annulations en cascade des vide-greniers sont une explication.

"Les gens se sont retrouvés avec plein de choses sur les bras, sans savoir quoi en faire", détaille M. Chevalier.

Chez Emmaüs, le problème des bénévoles continue de se poser, même s'ils reviennent de plus en plus. La plupart sont à la retraite, et font partie des personnes à risque. Ils sont donc réticents à s'exposer éventuellement à l'épidémie de coronavirus.

Les sites Emmaüs en Sarthe

Communauté la Milesse : 61 chemin de Montaillé – 72650 la Milesse :

MERCREDI ET SAMEDI : 10h – 12h et 14h – 17h30

: 10h – 12h et 14h – 17h30 VENDREDI : 14h – 17h30

Zone Nord : 2 rue des Frères Voisins – 72000 LE MANS

Zone Sud : 19 rue du Spoutnik – 72100 LE MANS