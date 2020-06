La relance éco: au domaine de Riva bella, l'activité reprend en douceur

Installé depuis 1965 à Linguizetta, le centre naturiste et Thalasso haut de gamme Riva Bella se remet doucement de la crise sanitaire. Après 2 mois et demi d'inactivité, les réservations reprennent doucement.

Depuis 55 ans , le domaine naturiste et Thalasso de Riva bella s'est fait une place à part dans le secteur du tourisme en Corse. Réparti sur 70 hectares entre le bord de mer, le maquis, la dune de l'étang de Terrenzana , les prestations haut de gamme ont fait de ce camping 4 étoiles un des haut lieux du naturisme en Europe. Tous les ans, environ 58400 touristes s'y rendent, la clientèle se réparti en 2 catégories: les campeurs (majoritairement allemands, puis français, suisses, italiens et hollandais), et les locations de bungalows ( majoritairement des français, allemands , italiens, suisses, belges et Hollandais).

C'est d'ailleurs de l'Europe entière qu'actuellement les demandes de réservations commencent à reprendre avec un taux de 50 à 60%. Les clients habituels qui pratiquent notamment la Thalasso au mois d'avril mai et juin ont préféré reporter leur séjour fin août et en septembre .

Plus timorés sont les campeurs, et pour les rassurer, les responsables de Riva bella qui ont mis 17 des 22 employés au chômage partiel durant le confinement, rappellent que les emplacements sont très espacés les uns des autres et que l'hygiène est une préoccupation majeure avec le nettoyage plusieurs fois par jour à l'ozone des lieux partagés comme les sanitaires. La Thalasso thérapie pour l'instant n'est ouverte que 4 jours par semaine, elle reprendra complètement à partir du 1er juillet