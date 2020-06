"La relance éco" : coup de chapeau aux auxiliaires de vie de 33 services

Le patron de 33 services, Olivier Thomas, tient à féliciter ses 66 salariés, pour l'essentiel des femmes . On a beaucoup applaudi les soignants, on aurait pu applaudir au même titre les auxiliaires de vie. Pendant de longues semaines elles ont joué un rôle essentiel pour continuer à aider les personnes âgées et dépendantes bloquées chez elles. Un lien vital quand les enfants ou les amis ne pouvaient plus se déplacer.

Au delà du ménage et de la toilette

Pendant le confinement ces auxiliaires de vie représentaient le seul lien avec l'extérieur, la seule personne avec qui discuter. Olivier Thomas a même élargi la gamme des services proposés. Tous les jours il prenait sa voiture pour faire les courses et remplir le frigo de certains bénéficiaires. Il a du aussi se débrouiller pour trouver des masques et des blouses de protection. Des associations lui ont donné un coup de pouce mais pour les blouses les auxiliaires ont souvent fait avec les moyens du bord, parfois un sac poubelle percé au niveau de la tête et des bras !

33 services a pu maintenir son activité, elle s'est même développée

Avant la crise la société s'occupait quotidiennement de 130 personnes, principalement à Bordeaux, son agglomération et le Bassin d'Arcachon. Au pic de l'épidémie elle a pris en charge 20 bénéficiaires supplémentaires. Le patron a embauché 6 auxiliaires de vie en plus et il envisage 10 recrutements supplémentaires. Cette crise l'a rapproché de ses équipes. Olivier Thomas a instauré une rencontre informelle hebdomadaire autour d'un café, occasion d'échanger et de faire remonter les besoins sur le terrain. Ce rendez-vous est aujourd'hui maintenu.

Pour celles et ceux qui voudraient rejoindre l'équipe de 33 Services, un numéro de téléphone : le 05 56 55 17 92