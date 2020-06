La relance éco: Crewpic.co pour réaliser votre photo de classe, mais pas que...

Pour cause d'épidémie et de confinement, de nombreuses photos de classe n'ont pas pu être réalisées en cette fin d'année scolaire. Un père de famille lillois crée une start-up pour réaliser à distance des photos de groupe, crewpic.co qui pourra servir au-delà de la pandémie.

Dès le début du confinement, un jeune père de famille lillois réalise en voyant ses deux enfants privés d'école qu'il n'y aurait pas de photo de classe cette année! "Avec mon épouse, Géraldine, on s'est tout de suite dit que Basile et Solène n'auraient aucun souvenir de leur année scolaire", se souvient Jean-François Dhinaux. Il décide alors de bricoler quelque chose sur son ordinateur avec des photos individuelles des petits copains de ses enfants.

Mais c'est long, compliqué, et surtout il ne trouve aucun outil qui lui permette de réaliser une photo de groupe sympa. Jean-François Dhinaux, qui est par ailleurs un entrepreneur du digital, décide alors de lancer un appel à l'aide sur une page Facebook réservée aux professionnels du numérique. Les réponses ne se font pas attendre et en quelques jours seulement l'idée de créer une start-up germe dans l'esprit du père de famille.

Au départ il s'agissait plutôt d'un projet solidaire...

Sur le site crewpic.co on fonctionne un peu comme sur une plateforme de financement participatif. Il suffit de créer un groupe, d'inviter des partenaires grâce à leurs adresses internet et chacun peut ensuite charger sa photo pour créer une sorte de "pèle-mêle". Quand la photo est terminée, chaque participant peut la télécharger au format qui lui convient pour la modique somme de 3 euros.

Mais au delà des photos de classe sacrifiées sur l'autel du confinement, crewpic.co a d'autres ambitions. "le phénomène des photos de groupe, ou des photos souvenir est universel, constate Jean-François Dhinaux, on peut imaginer la reconstitution de groupes d'anciens amis qui se retrouvent 30 ans plus tard". Le site a déjà reçu la visite d'internautes du monde entier, des Etats-Unis notamment, même si la plupart desconnexions viennent de France. En moins de deux semaines, le site aurait déjà enregistré plus d'un millier de sollicitations.