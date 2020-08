La relance éco : des parfums bretons à l'odeur de la Bretagne

Triskel et Hermine sont en vente depuis le 1er juillet.

"Tempête", "Gallet mouillé", "sable", des arômes, des souvenirs de Bretagne parmi d'autres, qu'Anne et Stéphane Gerveau ont voulu retranscrire dans les deux parfums qu'ils commercialisent depuis le début de l'été 2020 : Triskel et Hermine.

6 000 parfums par an

"C'est peut-être la crise de la quarantaine", sourit Stéphane Gerveau, qui a quitté son poste de directeur commercial dans une grande entreprise pour se consacrer à 100% au projet. "Créer un souvenir olfactif de la Bretagne, c'est vraiment quelque-chose qui me tenait à cœur", insiste-t-il.

Le parfum Triskel se veut mixte, rappelant l'aspect "terre et mer de la Bretagne" tandis qu'Hermine se veut plus féminin, plus doux dans l'esprit "d'une plage bretonne au couché de soleil".

Pour commencer, l'entreprise se base sur une production de 4000 Triskel et 2000 Hermine par an. Il est possible de commander gratuitement des échantillons sur le site internet de "Bienvenue en Bretagne".