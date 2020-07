"La relance éco" : en Brenne, le Village Vacances de Bellebouche a rouvert ses portes

32 gîtes peuvent accueillir chacun entre quatre et six personnes au Village Vacances de Bellebouche

Dans les allées du camping de Bellebouche, les 52 emplacements tardent encore à faire le plein. Il y a un peu plus de touristes de passage dans les 32 gîtes pouvant accueillir entre quatre et six personnes. La saison démarre doucement depuis la réouverture du Village vacances mercredi 1er juillet. "Pour le moment, c'est calme, les clients réservent au jour le jour, à la dernière minute. On a beaucoup de locaux, des gens de Tours, Poitiers, Châtellerault. Des citadins qui veulent s'aérer, changer d'air, déconnecter", explique Damien Véron, l'un des trois responsables du Village Vacances.

Il y a une vraie demande de nature. Avec la crise du Covid-19, on le sent encore plus

L'étang de Bellebouche, un endroit splendide © Radio France - Jérôme Collin

70% de chute du chiffre d'affaires depuis le début de l'année

Le confinement a forcément causé beaucoup de torts. La chute de chiffre d'affaires tourne autour des 70% depuis le début de la saison. "On était parti pour faire une grosse saison 2020 et avec la crise du Covid, ça s'est passé tout autrement. On a eu beaucoup d'annulations de groupes de promeneurs et c'est vraiment notre clientèle la plus importante", précise Damien Véron. Malgré tout, des familles viennent à Bellebouche, dont la position géographique centrale lui donne un avantage pour des retrouvailles. "On est venu à douze depuis les Vosges. Une réunion de famille après le confinement, ça fait du bien. On voulait ne pas être trop loin du zoo de Beauval et du château de Chambord", explique Marie.

Des activités adaptées et un protocole sanitaire strict mais pas contraignant

Il faut évidemment s'adapter aux contraintes sanitaires du Covid-19. Même si l'épidémie est en net recul, il faut éviter des clusters. Au Village Vacances de Bellebouche, toutes les précautions sont prises. "Dans les gîtes, à chaque fin de séjour, on aère pendant 12 heures, on désinfecte et on laisse encore 12 heures avant d'héberger de nouveaux occupants", insiste Damien Véron. Les blocs sanitaires communs sont désinfectés quatre fois par jour. Un protocole sanitaire qui ne suffit pas à rassurer tout le monde. "Le mois de septembre était plein, ça devait être un très bon mois mais déjà on commence à avoir des annulations de groupes qui craignent une deuxième vague.