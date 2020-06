La relance éco en Dordogne : l'horticulteur Tourenne Chabrol a fait le pari de replanter dès le mois d'avril

Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de Dordogne qui fait face à la crise du coronavirus. Ce matin, gros plan sur l'entreprise d'horticulture qui est passée par toutes les étapes pendant le confinement et le déconfinement : Tourenne-Chabrol horticulture, basée à Coulaures, au nord-est de Périgueux.

L'entreprise a rapidement pu reprendre à partir du 20 avril sous forme de drive grâce à l'autorisation du préfet, du maire, mais ça a été compliqué.

"On a fermé à partir du 17 mars jusqu'au 15 avril. Mais on a rouvert sous forme de drive on servait les gens devant l'entrée. Et dès le 11 mai, on a ouvert à la clientèle" explique Didier Chabrol, l'un des co-gérant.

"On a perdu en mars 70% de notre chiffre d'affaire. Puis on a mis à la poubelle la marchandise, on ne pouvait pas la conserver. Mais en avril, on a fait le pari de se mettre en culture comme d'habitude" explique le gérant.

"On a fait très peu de marchés. En terme de chiffre d'affaire sur les marchés, on a perdu entre 50 et 55% de notre activité" dit Didier Chabrol.

Quant à l'avenir : "la clientèle a répondu présente. Au mois de mai, les gens sont venus. Le plant de légumes s'est très bien vendu en avril sous forme de drive cela représente 25% de notre production. Et la fleur qui est notre plus gros secteur cela a été difficile en mai, mais cela est allé" explique Didier Chabrol.

"L'entreprise n'est pas en danger je ne pense pas" conclue le gérant de la société. Les deux salariés n'ont eux que 15 jours de chômage partiel. "On a fait le pari de continuer la production et de cultiver même son on ne savait pas quand on allait rouvrir". L'entreprise a embauché les deux saisonniers pour mai et juin comme prévu avant le confinement.