"La relance éco": en Dordogne l'entreprise Repetto veut revivre différemment

Repetto c'est cent magasins à travers le monde. Le fabricant des fameuses ballerines a été à l’arrêt pendant des semaines. Bien implanté en Asie, la crise du Covid 19 l'a touché de plein fouet.

Évoluer différemment

Aujourd'hui tout est prêt pour la reprise. Salariés et clients sont protégés. "Nous n'avions plus d'activités du tout dans nos boutiques à travers le monde, précise Jean Marc Gaucher, donc il faut que notre outil s'adapte, car je pense que les consommateurs vont prendre de plus en plus l'habitude _d'acheter en ligne_. Il faut qu'on prépare tout notre fonctionnement en interne, pour s'adapter", conclue le PDG de Repetto.

Une boutique Repetto de Tokyo © Radio France - Valérie Déjean

L'entreprise est basée à Saint Médard d'Excideuil. Elle emploie 200 salariés. " C'est une chance d'avoir une usine en Dordogne parce que le personnel est qualifié, dit Jean Marc Gaucher, et je crois que le personnel est impatient de prouver qu'il sait s’adapter aux situations nouvelles".

Entretien avec Jean Marc Gaucher

