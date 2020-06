La relance éco : le bon démarrage de l'application savoyarde Be.my media

Be. my média c'est une application et le nom d'une société développée par trois jeunes Savoyards, autodidactes. Leur projet sort quelques mois à peine avant la crise liée au coronavirus et finalement cet épisode du Covid va dynamiser la jeune start-up. Bertrand Giffon, co-fondateur.

Be. my media, c’est une application à télécharger : vous indiquez vos sujets d'information de prédilection et l’application propose une sorte de revue de presse personnalisée, en allant piocher dans des médias de référence.

Un des co-fondateurs Bertrand Giffon précise que cette application mobile « regroupe plus de 300 sources d’information plurielles et fiables ». On y trouve les différentes antennes de Radio France, mais aussi le journal Le Monde, l'hebdomadaire Le Point ou encore le magazine économique Challenges. « L’objectif est de permettre à chacun de comparer et recouper, quotidiennement et facilement, une multitude d’information. ».

Il y a déjà plus de 10 000 utilisateurs - Bertrand Giffon co-fondateur de Be. my media Copier

Bertrant Giffon : "La crise du covid a eu un effet plutôt positif, les personnes ont cherché à plus et mieux s’informer, pendant la période du confinement et les usagers ont téléchargé notre application. On développe aussi notre application pour un usage professionnel".

L'application a été mise en ligne début février. Aujourd'hui il y a 10.250 utilisateurs précisément. D'ici fin septembre, les créateurs de Be My Media espèrent atteindre 40.000 utilisateurs, en développant les partenariats avec différentes entreprises et établissements.

