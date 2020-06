La relance éco : face au coronavirus, l'Ardéchoise se réinvente

Le coronavirus a eu raison de l'édition 2020 de l'Ardéchoise qui devait se dérouler du 17 au 20 juin. Seul point positif : beaucoup d'inscrits ont choisi de laisser leur argent en avoir pour la saison prochaine : plus de 5 000 participants qui ont accepté de reporter leur participation à 2021. Il y a aussi eu des dons. Ces gestes solidaires permettent à l'organisation de faire le dos rond en attendant des jours meilleurs. D'autant que l'association qui gère la course ne se tourne pas les pouces : elle a lancé l'Ardéchoise autrement en proposant des circuits et en jouant le rôle d'un agence de voyage pour répondre aux amateurs de vélo curieux de découvrir l'Ardèche. Cela fonctionne selon Gérard Mistler, le président de l'Ardéchoise : des séjours sont complets. Par ailleurs, les organisateurs ont déjà la tête tournée vers l'édition 2021 : il faut un an pour mettre sur pied la course.

Gérard Mistler, président de l'Ardéchoise était dans la relance éco ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :