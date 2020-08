La relance éco : fréquentation en baisse mais séjours plus longs dans les hôtels de campagne en Limousin

Dans les hôtels de campagne les clients étrangers se font plus rares (photo illustration)

Philippe Frugier dirige l'auberge Dupuytren à Pierre-Buffiere, un "village étape" situé le long de l'autoroute A20, ce qui habituellement draine beaucoup de monde. Du monde il y en a aussi cet été dans son hôtel, mais beaucoup moins que les années passées. "On ne savait pas du tout à quoi s'attendre alors on va s'en satisfaire" explique Philippe Frugier qui se dit d'un naturel optimiste. Mais son hôtel affiche rarement complet et la clientèle étrangère s'est beaucoup moins déplacée.

Les belges et néerlandais beaucoup moins nombreux

Dans son établissement, Philippe Frugier voit passer moins d'anglais cet été mais surtout "le bataillon habituel des belges et des néerlandais n'est pas là cette année" explique t-il. "J'ai même eu un couple de hollandais qui m'a appelé ce matin pour annuler sa réservation car le couple partait en Espagne et vu la situation là bas il a préféré renoncer". Mais en revanche les touristes français sont plus nombreux à remplir ses chambres cette année.

Les touristes restent plus longtemps et cherchent la sécurité

Située prés de l'A 20, l'auberge Dupuytren accueille souvent des voyageurs de passage mais cet été Philippe Frugier assiste à un phénomène nouveau. Les touristes restent plus longtemps. "Nous avons cette année des réservations pour 2 voire 3 ou 4 nuitées, les gens en profitent pour visiter notre belle région" Et pour lui le Limousin est un atout pour attirer les vacanciers qui veulent éviter les risques liés à la crise sanitaire.