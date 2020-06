La Relance Eco : l'agence Terres d'aventure, "la façon de voyager va changer après le covid"

On veut partir moins loin ou plus longtemps quand il faut prendre l'avion - Lionel Habasque, PDG de Terres d'Aventure

L'Agence Terres d'Aventure est connue pour ses voyages ou ses tecks basés sur la rencontre, en petits groupes, en faisant travailler les guides locaux à l'étranger. Son PDG Lionel Habasque observe de nombreuses évolutions depuis la crise du coronavirus chez les envies de ses clients.

Lionel Habasque "On sent une reprise de l'activité surtout depuis le déconfinement. La destination France a rencontré beaucoup de demandes de la part de nos clients. Et depuis que les frontières sont à nouveau ouvertes, on a des demandes vers la destination Europe comme la Grèce, l'Espagne, l’Italie

Quelles conséquences la crise sanitaire a t-elle eu sur le fonctionnement de votre agence Terre d'Aventure ?

"C'est très important : sur l'ensemble de l'année, notre chiffre d'affaire va baisser de 70 voire 80 %. On était en résultat positif l'an dernier, on sera en très forte baisse l'an prochain. Mais nous allons nous en sortir, nous avons les moyens de tenir. Notre entreprise est solide. On attend une vraie reprise à l'horizon 2021".

Terres d'Aventure : "On est une agence solide, on se remettra de cette crise économique " Copier

France Bleu Pays de Savoie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir