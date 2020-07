La relance éco : l'entreprise de service les Fées du buro spécialisée dans le ménage réussi à s'en sortir

Photo d'illustration. Le ménage plus méticuleux et plus régulier dans les entreprises, depuis le Covid, a sauvé l'entreprise Les Fées du Buro

Cette société fait partie de la chambre des métiers de l'artisanat de Savoie. Les sociétés dites de service ont été très impactées par la crise économique liée au Covid 19 mais celle ci a réussi à sortir son épingle du jeu. Catherine Cornet, la gérante des Fées du Buro.

Comment s’organise votre activité, quand il n'y pas de crise Covid ?

Nous travaillons pour les TPE et PME et pour des prestations de ménage dans les locations courte durée. Alors effectivement nos craintes se sont avérées puisque nous avons perdu tous les clients en location courte durée, il n’y avait plus de cure à Aix les Bains par exemple et donc plus de ménage dans ces locations.

En revanche, les entreprises qui ne pouvaient pas mettre en place le télétravail, nous ont demandé d'intervenir chaque jour et non pas, une ou deux fois par semaine ce qui nous a permis de compenser cette perte de chiffre d'affaire.

Pas de chômage technique ou de chômage partiel chez vous donc ?

Non, pas de chômage partiel chômage technique ni de chômage partiel. On a pu continuer à tourner avec un réaménagement du temps de travail des salariées. Notamment pour nos intervenants dont les enfants n’avaient pas école et dont les femmes devaient s’occuper.

Aujourd’hui l’activité a-t-elle repris normalement ?

Les heures de ménage dans les entreprises ont de nouveau baissé puisque les obligations ne sont plus les mêmes. Et l’activité reprend dans les locations, de façon plus soutenue puisque nous avons des obligations de désinfection supplémentaires. Par exemple dans les salles de bains, les choses comme ça, nous devons faire encore plus attention qu’avant.

Quel est le bilan, finalement pour vous de toute cette période ? Humainement et économiquement ?

Nous avons la chance de pouvoir dire que nous n'avons eu aucune aucune perte par rapport à tout ça. Sur le plan humain parce que personne n'est tombé malade heureusement et sur le plan financier. Nous n’avons pas eu de perte de chiffre d’affaire.

