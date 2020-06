La relance éco : l'entreprise Maddalon Frères s'adapte et produit des terrasses mobiles

Jamais en 46 ans d'existence, l'entreprise Maddalon Frères n'avait construit de terrasses mobiles. Mais aujourd'hui, au sortir de la crise sanitaire, la structure a dû se renouveler pour pouvoir relancer son économie. Il faut dire que l'épidémie n'a pas épargné la cinquantaine de salariés qui doivent maintenant s'adapter pour faire face à la demande. Résultat : l'entreprise fabrique des terrasses mobiles, des structures permettant aux bars et restaurantsd e pouvoir recevoir plus de clients. Et donc, de pouvoir relancer l'économie. Le co-gérant de Maddalon Frères Eric Dulay est satisfait.

France Bleu Lorraine : Les terrasses mobiles fonctionnent à plein en ce moment !

Eric Dulay : C'est sûr ! Il faut dire que c'est le moment. Si elles ne fonctionnent pas là, elles ne fonctionneront plus.

FBL : Qu'est-ce qui l'explique ?

ED : Disons que c'est un besoin qu'ont les cafetiers et restaurateurs d'agrandir leurs espaces de vente, de façon d'accueillir plus de clients qu'ils avaient sur leur surface initiale. Et c'est un vraiment besoin pour relancer leur économie et leur activité.

FBL : Et relancer aussi votre économie et votre activité, puisqu'à la base, vous ne faisiez pas du tout les terrasses mobiles...

ED : C'est un produit qui est venu justement pour déconfiner. Nous avons créé un prototype, nous le lançons, le faisons connaître. Aujourd'hui, on le produit à l'unité, mais on aimerait bien en produire plus dans les jours qui viennent.

FBL : Combien de nouveau clients avez-vous depuis le lancement de vos terrasses mobiles ?

ED : On va parler plutôt des gens qui s'y intéressent. parce que des nouveaux clients, pour l'instant, on en a peu. Un client sur Paris qui a deux restaurants étoilés, nous a passé commande par exemple. Et je pense que le fait de les présenter en milieu urbain et notamment sur Paris va créer des émules.

FBL : Parce que l'activité de construction a été grandement affaiblie pendant la crise ?

ED : Je dirais qu'à partir du 17 avril, la construction s'est arrêtée nette pour reprendre dans les semaines qui suivirent, mais avec beaucoup de contraintes : des chantiers qui ne se rouvraient pas, des salariés qui ne pouvaient pas reprendre le travail parce qu'ils gardaient les enfants ou qu'ils étaient sujets à risque... On a eu je pense, comme tout le monde, nos propres contraintes dans le bâtiment qui ont été relativement sévères dès le début, mais aujourd'hui, ça va mieux.

Retrouvez la chronique "La relance éco" tous les jours sur France Bleu Lorraine Nord et France bleu sud Lorraine.

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?