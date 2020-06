"La Relance Éco" : la chambre d'agriculture se prépare à relancer le drive fermier

Le drive fermier de Châteauroux va renaître ! Pendant le confinement, producteurs et consommateurs avaient tissé un veritable lien, qui pour les agriculteurs s'est transformé en bouffée d'oxygène. Ce lien, la chambre d'agriculture veut le conserver et se prépare à relancer ce drive fermier.

Il avait connu un grand succès pendant le confinement, le drive fermier de Châteauroux est sur le point d'être relancé. Si l'Agence d'Attractivité de l'Indre était à la manoeuvre pour la première version, soutenue par le département et Châteauroux Métropole, c'est la Chambre d'Agriculture qui portera seule le nouveau Drive fermier, avec toutefois le soutien toujours de Châteauroux Métropole qui prêtera encore la halle de Belle-Isle jusqu'à la fin août.

Sur le dernier drive Fermier organisé pendant le confinement, plus de 200 commandes avaient été enregistrées, donc, relancer la formule était devenue un évidence explique Véronique Jouhennet, élue à la chambre d'Agriculture : "Ce drive, sur quatre périodes, à bien fonctionné, donc il y a eu une demande des producteurs qui se sont dit que c'etait peut être idiot de l'arrêter, d'autant que les consommateurs ont bien réagi aussi ; certains se sont rendu compte qu'il existe beaucoup de produits locaux dans notre Berry qui sont bons et à des prix acceptables."

Une formule "gagnant-gagnant" donc qui est relancée avec toutefois un petit changement pour les producteurs qui devront reverser une commission sur leurs ventes, et ce afin d'assurer le fonctionnement et la pérénité de ce drive fermier 36. Pour le reste, pas de changement : les commandes se feront sur un site web, qui est en cours de finalisation et les paniers seront à retirer sous la Halle de Belle-Isle, sans doute en fin d'aprés midi et jusqu'en début de soirée. A la chambre d'agriculture, on espère remettre ce drive fermier sur les rails, à la fin de ce mois de juin.