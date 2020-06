La relance éco : la Foire Internationale de Metz aura lieu aux dates prévues

Le secteur de l'événement a été directement impacté par la crise du coronavirus. A commencer par Metz Événements, à l'origine de la Foire Internationale de Metz chaque début d'automne. La FIM, rendez-vous prisé tous les ans avec plus de 500 exposants réunis à Metz Expo, était menacée par le contexte sanitaire incertain. Mais désormais, l'optimisme est de mise pour le directeur général Michel Coqué. Ce dernier a d'ailleurs trouvé une solution pour convaincre les entreprises de faire le déplacement.

France Bleu Lorraine : Les dates de la FIM n'ont donc pas changé...

Michel Coqué : Elle se déroulera du 25 septembre au lundi 5 octobre. Nous sommes en pleine préparation dans des conditions très particulières.

FBL : Quelles sont ces conditions ?

MC : Déjà, nous avons imaginé pendant toute cette parenthèse un protocole sanitaire spécifique pour notre manifestation. Mais au delà de ça, nous avons voulu aussi envoyer un message simple et clair à nos exposants pour les inviter à s'inscrire. Beaucoup de PME et TPE ont des problèmes de trésorerie. On leur propose donc une inscription sans engagement d’acompte à 45 jours avant l'ouverture. L'inscription sera définitive à J-10 lorsque le solde sera versé.

FBL : Les exposants vont donc payer plus tard...

MC : On va leur laisser le temps d'avoir la trésorerie nécessaire. Nous, ça nous permet d'instruire le dossier et d'avoir de la visibilité sur le nombre d'exposants.

FBL : Il y avait une crainte de perdre des exposants ?

MC : Sans doute. Vous savez que le secteur de l'événementiel traverse une crise inouïe, d'une violence terrible. On est sans doute le secteur le plus impacté et celui qui sera le dernier à en sortir. Donc il faut que nous trouvions des moyens puisque nous discutons avec les collectivités pour obtenir du soutien, notamment avec la région dont on attend la réponse.

