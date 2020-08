La Relance éco : le bel été des gîtes bretons

La Bretagne prise d'assaut cet été : par conséquence les gîtes bénéficient d'une saison estivale excellente, voire "record" pour certains.

Que ce soit dans le Morbihan, les Côtes d'Armor ou l'Ille-et-Vilaine, le mois de juillet a été très bon"

- Yves Jehanno, directeur "gîtes de France" du Morbihan

Le mois de juillet a bénéficié d'un afflux de touristes presque inédit : "le taux de remplissage est d'environ 40% supérieur à celui de l'année dernière", sourit Yves Jehanno, directeur "gîtes de France" du Morbihan.

Le mois d'août s'annonce tout aussi bon et les mois de septembre et octobre, meilleurs que d'habitude, grâce aux nombreux reports du printemps, lors du confinement. "Il ne faut pas rêver, ça ne rattrapera pas ce que nous avons perdu à cause de la crise sanitaire", tempère Yves Jehanno. Il reste prudent pour la suite : le risque d'une seconde vague de Covid 19 est toujours là.