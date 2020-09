La nouvelle éco : Une rentrée optimiste au Golf Campagne de Nîmes

"Pour l'instant, la rentrée se profile sous d'assez bons auspices" au Golf Campagne de Nîmes, explique son vice-président Alain Ouayoun. "Nous avons un fonctionnement assez correct en ce moment et enfin le retour de 'green-fees' que nous espérions après le Covid. Ce sont des personnes qui ne sont pas au club et qui viennent jouer en payant des prestations à la journée. Ils commence à revenir depuis la mi-juin."

Des membres et des mécènes fidèles

Une bonne nouvelle pour l'activité de ce golf, stoppée nette pendant le confinement "alors que la nature était en pleine renaissance", nécessitant donc malgré tout de gros frais d'entretien. Heureusement, ce golf associatif créé en 1968 a pu compter sur la fidélité de ses mécènes pour passer ces moments très compliqués financièrement. "Aucun ne s'est retiré bien au contraire, ils ont tous accentué leurs efforts pour rester avec nous", souligne Alain Ouayoun. Idem pour les 480 membres du golf, qui en très grande majorité, n'ont pas annulé leurs abonnements. "C'est ce qui nous permet de compenser les énormes pertes" enregistrées pendant le confinement, poursuit le vice-président de l'association.

Comment voir l'avenir à présent ? "C'est compliqué à dire vu la recrudescence du Covid, on ne sait pas trop où on va. Il nous manque encore pas mal de choses comme les compétitions que nous organisons tout le temps, et qui sont toujours absentes à cause des peurs de clusters persistantes."

Une nouveauté cette année, la création d'une initiation au golf dès l'âge de 3 ans. Car le Golf Campagne est aussi une école d'environ 70 enfants, "la deuxième d'Occitanie en nombre d'élèves". "Et surtout nous avons parmi nos élèves quelques-uns intègrent notre première équipe, _classée en première division_".

