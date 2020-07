La relance éco : le magasin Vélo Val de Loire, à Jargeau, victime de son succès

Dans sa nouvelle boutique Vélo Val de Loire, les clients se succèdent de manière ininterrompue. Depuis la fin du confinement, Pascal Boudard, le propriétaire du magasin, a observé l'explosion de son activité. Une situation bienvenue après une période de confinement difficile.

En effet, la période du confinement a été compliquée pour lui, même s'il n'a jamais dû fermer sa boutique. "On était dans une position assez inconfortable où on nous disait qu'on pouvait rester ouvert mais en même temps les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Forcément, on avait personne dans notre magasin."

30.000 euros de nouveaux vélos

Une situation qui a été d'autant plus difficile, que le confinement est arrivé au moment où la saison de La Loire à vélo débutait. "On avait commandé plus de 60 nouveaux vélos pour la saison 2020. Résultat on s'est retrouvé avec 30.000 euros de vélos sur les bras début mars alors qu'on ne pouvait pas les louer."

Pascal Boudard a acheté 60 vélos cet hiver, au total il possède plus de 150 vélos à louer. © Radio France - Alexandra Lagarde

Vente en ligne

Le gérant et son associée ont alors dû trouver des solutions : "on a fait un prêt auprès de la banque, qu'on a obtenu sans difficultés, et ensuite on a proposé aux gens de se déplacer chez eux pour réparer leurs vélos. Mais ce n'était pas suffisant, alors on a décidé de vendre nos vélos par internet en faisant une petite réduction. On y gagnait pas vraiment mais ça nous a permis de nous relancer, on a vendu quasiment tous nos vélos, il en reste quatre on en avait 40."

Nous sommes victimes de notre succès. On est obligés de refuser des demandes de location

Et une fois le déconfinement venu tout s'est accéléré pour Pascal Boudard et son associée : "nous ne sommes que deux dans le département, beaucoup de loueurs de vélos ont été marqués par la crise. Du coup, nous sommes un peu victimes de notre succès. On est obligés de refuser des demandes de location certains week-ends."

En 2019, la piste cyclable La Loire à vélo, dans le Loiret, avait enregistré une augmentation de plus 44% de sa fréquentation.