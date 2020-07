La relance éco : Le Napoléon rouvre ce jeudi matin à Nîmes

Miroirs, moulures, lustres et feuilles d'or sont toujours en place. Rien n'a changé au Napoléon, la brasserie historique du boulevard Victor Hugo à Nîmes. Ce décor ne peut pas bouger, il est classé depuis 2017. Fermé en 2019 après une liquidation judiciaire, l'établissement est repris par 3 associés, 3 Nîmois, 3 tenanciers de bars : Jean-Claude Coulet de l'Annaba, Christophe Blanc du Gambrinus et Nicolas Carbo du BarJoe. 3 amis qui ont eu un coup de cœur : "J'y ai passé les plus belles soirées de ma jeunesse" dit Christophe Blanc tandis que Jean-Claude Coulet se souvient de l'atmosphère de fête, quand la première partie de soirée se passait au "Napo", avant d'aller en discothèque.

"Que l'endroit soit hétéroclite, totalement"

"_Un lieu où tous les Nîmois puissent se retrouver, toutes classes sociales confondues_. Notre objectif premier" disent ces trois associés : "faire des tarifs corrects, que l'endroit soit hétéroclite, totalement. On peut passer de l'ouvrier à l'avocat, au notaire, au plombier. Donc on va essayer de faire une brasserie ouverte 7 jours sur 7, de faire à manger non-stop de midi à 18 heures à partir de septembre avec une restauration pas chère. Ouvert tôt le matin pour donner aux Nîmois de quoi boire son petit café à 7 heures et demi avant d'aller travailler".

"Il faut prendre des risques"

Et quand vous faites remarquer à ces 3 associés qu'ils ouvrent un établissement alors que la crise Covid-19 est loin d'être terminée, ils vous répondent ensemble : "Le côté cœur y est à fond. Si à chaque fois on a peur, on n'avance pas. _Il faut prendre des risques. En fait, on se fait aussi plaisir_. La période n'est pas propice mais nous pensons y arriver. On ne prend pas trop de risques, enfin on l'espère, on croise les doigts..."