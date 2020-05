La relance éco : le Vélo Utilitaire Français, société toulousaine qui a lancé un vélo "spécial Covid"

Le Vélo Utilitaire Français, entreprise basée à Toulouse et spécialisée dans les vélos cargos, a donc imaginé un vélo cargo qui permet de pulvériser et désinfecter le mobilier urbain. Comme les bancs publics ou les abri-bus par exemple.

"Gagner en efficacité de déplacement"

"C'est un vélo spécifique pour la pulvérisation du mobilier urbain. C'est un tricycle sur lequel on a adapté un pulvérisateur qui permet aux agents de pouvoir circuler en centre-ville plus facilement, pour pouvoir gagner en efficacité de déplacements. En voiture, les déplacements sont plus contraignants. Jusqu'à aujourd'hui, les collectivités n'avaient pas forcément de solutions à vélo", explique Anthony Chenut, co-fondateur.

Le vélo-cargo a la cote

"Notre spécificité c'est de pouvoir adapter des modules à n'importe quel vélo. Que vous transportiez du chaud, du froid, on a toujours une solution. Le but est de se sortir des véhicules qui coûtent cher en terme d'achat et d'entretien. Ces professionnels cherchent des alternatives plus cohérentes", ajoute Anthony Chenut.

