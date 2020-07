"La relance éco" : le VVF d'Arcachon propose de nouvelles offres pour séduire les vacanciers

Sur les 54 appartements du village vacances seulement la moitié accueillent des clients en cette première quinzaine de juillet. C'est un début de saison timide après une ouverture tardive le 21 juin. Le Covid a eu pour effet de retarder les réservations.

Mais la bonne nouvelle c'est que les affaires reprennent ! Le soleil et le besoin de vacances semblent l'emporter sur la crainte de l'épidémie. Depuis quelques jours le téléphone du VVF d'Arcachon se remet à sonner pour des réservations de dernière minute.

Des offres promotionnelles

L'association à but non lucratif propose des vacances pour tous et cette année elle a mis en place une stratégie commerciale pour aller chercher les clients qui ne sont encore décidés. Le centre affiche de nombreuses promotions comme l'explique son directeur, Jérôme Schott : "nous avons la formule avec réductions "quinzaine futée", - 40 % également sur les anticipations et prolongations pour les gens qui sont déjà sur place et puis le "repos des héros" pour les soignants engagés contre le Covid avec des gratuités durant le séjour".

Le village vacances devrait limiter la casse avec 75 % d'occupation des logements pour juillet. Pour le mois d'août ça reste encore incertain. Il y a encore pas mal de cases vides dans le carnet de réservations alors qu'il devrait être déjà plein. Mais le directeur est optimiste. Il espère atteindre une fréquentation similaire à l'an passé.