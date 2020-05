La relance éco : les agences immobilières misent sur le numérique

La crise du Covid-19 a fait naître, ou tout du moins a mis en valeur, de nouvelles pratiques dans certaines professions. Exemple dans l'immobilier, où le numérique prend une place de plus en plus importante, de la visite à la signature de la vente.

Quand on cherche à se loger, le réflexe de la plupart d'entre nous est déjà de se rendre sur internet et de regarder les photos des appartements et des maisons proposés. Mais de plus en plus d'agences immobilières proposent maintenant des vidéos immersives : "C'est l'avenir", affirme le co-dirigeant de 3615immo.com, Pierre Moutaux : "Tout comme internet a quasiment fait disparaître les annonces papier, la vidéo fera disparaître les photos".

Créée juste avant le confinement à Reims, l'agence 3615immo mise sur ces visites en vidéo, "C'est un jumeau numérique du bien", explique Pierre Moutaux, "Ca ressemble à Google street view, sauf que l'on peut aussi zoomer. Ca permet par exemple de voir une prise de courant ou même de s'assurer de la taille de telle ou telle pièce, sans sortir de chez soi". Son agence a choisi d'offrir cette prestation à chaque bien qu'elle vend, contrairement à beaucoup de professionnels qui réserve les vidéos aux biens haut de gamme, en raison du coût que ça représente par rapport à des photos (6 à 800 euros pour 100m carrés).

Avec le numérique, plus de problème de distanciation sociale

Et il n'y a pas que les visites qui sont virtuelles : l'expertise du bien, les diagnostiques énergétiques, ou même la signature avec le notaire peuvent se faire sans contact ou presque. Pour en arriver là, il faut un gros travail en amont et c'est ce que fait l'agence Welmo, 100% numérique. "Quand l'acheteur arrive à la visite, souvent c'est finalement juste pour confirmer son intérêt", explique Nicolas Gay, le Président de l'agence.

Résultat, même en temps de confinement à cause du Coronavirus, Welmo a vendu une cinquantaine de biens à travers la France. "On faisait même des visites en visioconférence ! et on se rend compte que c'est de plus en plus demandé par les vendeurs comme les acheteurs. On a inventé une nouvelle façon de faire, même pour nos agents qui travaillent donc de chez eux". Nicolas Gay souhaite encore développer son concept en recrutant 200 agents immobiliers partout en France, dont une vingtaine en Champagne-Ardenne.

