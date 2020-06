La relance éco : les brocanteurs de nouveaux accueillis place des Salins à Clermont-Ferrand

"Oui, la reprise fait du bien, mais pas mal de brocantes ont été annulées..." Maryse, habituée de la vente de babioles et de cartes d'écoles, est plutôt prudente. Bien que ravie de retrouver la place des Salins clermontoise, cette brocanteuse de Limons (Puy-de-Dôme) n'oublie pas que beaucoup n'ont pas pu se tenir. "Nous sommes abonnés à Antiquités & Brocantes, on constate que quelques unes sont reportées, mais beaucoup sont annulées, il faut appeler..." explique-t-elle, alors qu'elle avait prévu de se rendre dans l'Yonne ou le Doubs, où se tiennent des brocantes à plus de 2 000 personnes.

Les gestes barrières mis en place

La voilà donc sur la place des Salins, une pancarte devant ses bijoux indiquant aux chineurs de "respecter les distances de sécurité". A l'entrée également, un panneau indiquent les bon gestes à respecter. "Les gens touchent les objets et après, ils demandent pardon car ils n'avaient pas vu, bien sûr !" Les gestes barrières non-respectés, cela a choqué aussi Damien, chineur clermontois de 27 ans, originaire de Normandie. "La distanciation était effective côté alimentaire, là c'est plus resseré. C'est étonnant." Malgré cela, il est plutôt content d'avoir pu retrouvé ses habitudes et son parcours. "C'est un plaisir, et c'est surtout du lien recréé."

Une pancarte sur l'étal d'une brocanteuse © Radio France - Mickaël CHAILLOUX

Le marché aux Puces de Clermont-Ferrand, installé depuis 1995 sur la place des Salins, accueille chaque dimanche 150 exposants répartis sur un peu plus de 170 emplacements. D'habitude, entre 5 000 et 10 000 visiteurs fréquentent cette brocante à ciel ouvert. La semaine dernière, le marché alimentaire a été rouvert.