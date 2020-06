La relance éco : les complexes de foot en salle toujours dans l'attente d'une réouverture

Les complexes de foot en salle, Le Five, à Fleury-les-Aubrais et Ingré sont toujours dans l'attente d'une réouverture. Les dirigeants des complexes espèrent pouvoir rouvrir le 22 juin après les annonces gouvernementales pour enfin relancer la machine, après une période très compliquée.

Dans le complexe Le Five de Fleury-les-Aubrais, les quatre terrains de foot restent désespérément vides depuis trois mois. Et la fermeture imposée du jour au lendemain a fortement marqué Anthony Dezecot, le dirigeant des complexes de Fleury et Ingré : "on a appris que nous devions fermer un dimanche, nous avons appelé un par un tous les clients pour les prévenir.Deux de mes employés ont passé la journée à passer des appels. Chaque fois on expliquait que les complexes fermaient sur demande du gouvernement et pour une période indéterminée."

Absence de chiffre d'affaires

Presque trois mois plus tard la situation est toujours la même. Aucune date de réouverture n'a été officiellement validée, en attendant Anthony Dezecot chiffres ses pertes : "chaque année nous accueillons 200.000 joueurs dans nos deux complexes. Sur la période du confinement nous avons perdu près de 60.000 joueurs, soit une baisse de 30% du chiffre d'affaires."

En France, ils sont 40 complexes franchisés Le Five, soit 250 salariés, à rencontrer la même situation qu'Anthony Dezecot. Pour le dirigeant du groupe national Marc Dessenis le gouvernement devrait faire plus pour aider la filière en difficulté : "nous n'avons plus aucun revenu depuis le 14 mars et nous devons continuer de payer le loyer, le gouvernement a proposé le report des charges, nous voudrions leurs annulations tout simplement."

Une réouverture incertaine en période creuse

Un coup de pouce du gouvernement qui serait d'autant plus le bienvenu que la réouverture envisagée pour le 22 juin se ferait la veille de l'été, une saison creuse pour les sports en intérieur rappelle Marc Dessenis : "quand les beaux jours reviennent les gens jouent en extérieur, les mois de juillet et août sont des périodes creuses." Mais le dirigeant veut rester optimiste : "malgré tout cette réouverture est une bonne chose, nous avons besoin de repartir. Et puis cela nous permettrait de nous approprier les procédures et consignes sanitaires tout au long de l'été pour recommencer la pleine saison à partir de septembre."