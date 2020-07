La relance éco : les habitudes de lectures ont changé, la bibliothèque municipale de Limoges s'adapte

Un four à rayon lumineux permet de décontaminer les ouvrages lus et rapportés par les lecteurs à la Bibliothèque Muiniciaple de Limoges (BFM).

Le 18 mai, les lecteurs n'avaient pas encore accès à tous les espaces de la bibliothèque municipale (BFM). Maintenant vous avez accès à chaque coin de la BFM, et tous ses services. Pas de programmation culturelle ni d’événements cet été mais certains services perdurent comme l'accès aux ressources numériques pour les lecteurs qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. L'accès à la presse et les vidéos à la demande sont toujours autant fréquentés même plus qu'auparavant, avant la période de confinement.

on a un système de décontamination des ouvrages avec une machine à rayon lumineux

La BFM a perdu plus de 30% de ses lecteurs : "l'enjeu serait que les gens reprennent le chemin de la bibliothèque en septembre. En ce moment il fait beau et après cette période de confinement qui reste encore dans les têtes, je pense que les gens ont plus envie d'être dehors", explique Hervé Furex, le directeur adjoint de la BFM.

Cette dernière avait déjà prévu un réaménagement de ses espaces avant la crise sanitaire, avec la création d'un coin "enfance" au pôle jeunesse. "Les parents et leurs enfants pourront venir passer un moment agréable à la bibliothèque. Les conditions optimales sont réunies : on a un système de décontamination des ouvrages avec une machine à rayon lumineux, comme une sorte de four créé par la société Sanodev d'ester technopole et bien sûr, gel hydroalcoolique et masque obligatoire", donc on espère voir plus de public.