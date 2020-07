"La relance éco" : les jeunes Mayennais à la recherche d'un emploi retrouvent un peu espoir

Les jeunes ont été particulièrement touchés par la crise et le confinement. La Mission Locale qui vient en aide à des jeunes rapporte ce chiffre : en France, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a bondi de 65 % en ce mois d'avril par rapport à avril de l'an dernier. C'est quand même 3 000 jeunes de plus.

En Mayenne, des jeunes accompagnés par la Mission Locale ont eux aussi mal vécu le confinement mais désormais, ils reprennent un peu espoir.

Un concours de "confinement créatif" pour les jeunes

Pour Alexandra, une jeune Mayennaise de 23 ans, l'annonce du confinement est un très mauvais souvenir. "J'étais en recherche d'emploi à ce moment-là et j'ai vu que plus rien ne fonctionnait. J'étais un peu démoralisée. Là, je reprends les recherches mais c'est un peu mou, c'est calme", regrette la jeune femme.

Heureusement, Alexandra et les autres jeunes ont pu compter sur le soutien de la Mission Locale, même confinés. Tout d'abord parce qu'un concours de "confinement créatif" a été organisé pour les remobiliser.

Fabiana, une Lavalloise de 20 ans a participé et elle a même trouvé sa vocation grâce à ce concours. Elle veut devenir photographe et elle recherche actuellement des formations dans ce domaine.

Dessins, chansons, photos... de jeunes Mayennais ont fait preuve de beaucoup de créativité pour ce concours de la Mission Locale. © Radio France - Aurore Richard

Tous ces jeunes ont surtout pu bénéficier d'un suivi à distance, via les réseaux sociaux, pendant le confinement. Maintenant que le déconfinement a sonné, ils retrouvent leurs conseillers en présentiel.

De l'offre dans l'agroalimentaire et le bâtiment

Malheureusement, le marché du travail lui suit un peu moins, à cause de la crise sanitaire. "Il peut y avoir de l'offre mais il y a beaucoup de candidats aussi. Avec le confinement, beaucoup d'entreprises qui avaient des intérimaires ont ralenti leur activité et elles devraient logiquement reprendre les plus qualifiés", explique David Morice, le responsable de la Mission Locale en Mayenne.

Il y a malgré tout quelques secteurs en Mayenne qui ont besoin de main d'oeuvre en ce moment comme l'agroalimentaire et le bâtiment.

Des mesures gouvernementales suffisantes ?

Pour aider les jeunes, Emmanuel Macron a annoncé le 14 juillet que les entreprises qui embaucheront un jeune travailleur seront exonérées de leurs charges. Ce sera mis en place dès ce mois de juillet pour que ce soit opérationnel à la rentrée.

"Cela va dans le bon sens quand on aide les entreprises, quand on ouvre plus de places en formation même si ce n'est pas une voie privilégiée par les jeunes les moins qualifiés. Ils privilégient plus l'intérim. Il faut voir ce qu'il y a derrière ces 300 000 contrats d'insertion et les 100 000 services civiques en plus, il faut détailler la mesure", analyse David Morice.

Ces contrats d'insertion et ces places supplémentaires en service civique seront créés dans les six prochains mois selon le chef de l'Etat. En attendant, 700 000 jeunes viennent de terminer leurs études, leur formation et ils vont donc arriver dès septembre sur le marché du travail.