La relance éco : les spectateurs reviennent doucement au cinéma à Gaillac

Après l’écran noir pendant trois mois, les spectateurs reviennent au cinéma depuis le 22 juin, mais au compte-goutte. La reprise est partielle reconnait Jean Pierre Gardelli, le directeur et animateur du cinéma Imagin'cinéma à Gaillac dans le Tarn.

"Après cette longue coupure, le public revient petit à petit, mais c’est un retour très progressif dans les salles. Cette coupure a été très longue, elle a brisé le lien qui tenait le spectateur avec le film et la salle de cinéma. Le décalage avec les films porteurs nous a obligé à avoir une programmation un peu molle, et donc forcément pas très attrayante pour le public."

En attendant les têtes d’affiche

Il manque un bon « blockbuster américain » pour ramener les spectateurs dans les salles.

"Le James Bond qui était prévu en avril est repoussé en novembre, c’est encore loin. Il y a des films qui étaient prévus en août et qui sont en attente comme Mulan de Walt-Disney ou le film de Christopher Nolan Tenet chez Warner. Pour les films américains, on est un peu suspendu à l’arrivée de ces films. On a quelques mauvaises nouvelles, et aussi des bonnes, on vient d’apprendre que le film d’Albert Dupontel Adieu les Cons sera reprogrammé le 5 août dans les salles, alors qu’il devait être programmé en octobre."

Redonner le goût du cinéma

Pendant le confinement, on a beaucoup parlé de télévision, de Netflix, de séries, comment on redonne envie de cinéma ?

"En leur donnant toujours ce qu’on sait faire, c’est-à-dire leur offrir un lieu d’accueil et de projection optimum, et en leur proposant un choix de titres familiaux, les films jeunes, des films art-et-essai bien sûr , parce ce que c’est tout ce secteur-là qui a été touché pendant la pandémie. Mais c’est une vraie question de faire revenir , comme dans d’autres secteurs, un public dans des salles fermées. On connait la situation sanitaire, ça n’est pas si simple que cela."

Le cinéma Imagin'cinéma à Gaillac est un cinéma intercommunal, il propose des tarifs très attractifs, avec un prix des places à 5 euros.