La relance éco : "Rester sur place, c’est dur à vivre", Ingrid Muller, représentante des forains de Reims

Les forains de Champagne-Ardenne et de France peuvent reprendre leurs activités depuis le début du mois de juin, mais beaucoup sont toujours à l’arrêt. En grande difficulté financière, ils estiment être les "oubliés de la France". Depuis le confinement, la plupart des fêtes et foires ont été annulées. À Reims Ingrid Muller et son mari sont forains depuis des générations. Ils sont représentants des forains rémois.

L’anbiance des fêtes foraines, ça fait des mois qu’on ne la pas entendu. Ingrid Muller tient un stand de restauration depuis qu’elle a 14 ans, "La petite bouffe", mais depuis le confinement tout est à l’arrêt, ou presque.

On est tous au bord du gouffre

La reprise est urgente. "Ce qui est perdu est perdu. Là, on est à 100% de chiffre d’affaire en moins, en six mois, puisque depuis janvier on n’a rien fait. Rien. Zéro. Il faut vraiment trouver une solution parce qu’on est tous au bord du gouffre", dit Ingrid Muller.

En tant qu’indépendants, les forains ne perçoivent pas le chômage. Les grandes fêtes foraines à venir, Château-Thierry fin juin, Reims mi juillet, sont pour l’instant incertaines. Les petits villages ont annulé.

Les oubliés de la France

Ingrid Muller, regrette que le premier ministre n’ai pas parlé de forains en même temps que la reprise pour les bars et restaurants. "Officiellement, il ne parle pas des fêtes foraines. Donc les préfets ne peuvent pas dire aux maires de rouvrir. Sans cela, les maires qui ont aussi peur du Covid-19 refusent catégoriquement qu’on fasse la fête, malgré les protocoles", pense Ingrid Muller, qui aurait préféré un signal fort de la part du gouvernement.

Un protocole a été présenté par la Fédération des forains de France, un autre par l’intersyndicale. Masques, distanciation, gel hydroalcoolique. Ingrid Muller estime que le respect des gestes barrières est possible dans les attractions. Les forains ont sollicité une rencontre avec le Premier ministre.

Elle estime que les forains sont les grands oubliés de cette crise. "Dans les centre-villes tout est ouvert, il y a du monde partout. Même chose dans les grandes surfaces. C’est juste par rapport aux fêtes foraines. Nous on prend ça comme une discrimination commerciale. C’est aberrant de voir ça. Là, on a été exempté de charges pendant trois mois, comme tous les commerces. Mais à partir de juillet, il va falloir repayer l’URSSAF, on va être prélevé sur les cotisations sociales. Donc comment on fait pour payer ? Là, on est tous au bout du rouleau" , dit la représentante des forains de Reims.

Demande d'un soutien de l'Etat

Les aides de l’Etat ne suffisent pas. Les forains menacent de manifester dans tout le pays, lundi 8 juin, s’ils ne sont pas entendu. Leurs métiers sont menacés et une reconversion semble difficile. "Comment fait-on sans rentrée d’argent. Et puis, s’il n’y a plus de fêtes foraines, qui va nous racheter nos manèges ? On ne pourra pas les vendre, notre métier n’aura plus de valeurs. Et puis notre vie est sur les routes. Rester sur place, c’est carrément dur à vivre. On n’est pas les seuls dans ce cas là. Il y a 35 000 famille de forains inscrivent au registre du commerce", explique Ingrid Muller. En Champagne-Ardenne, on compte environ 500 familles de forains.

Dans les faits, les fêtes foraines ont le droit de rouvrir mais sous conditions et dans le respect des gestes barrières. Mais de nombreuses municipalités ont annulé leurs fêtes patronales. Dans les Ardennes, la préfecture fait savoir que la réouverture des fêtes foraines doit être appréciée notamment au regard du nombre d’attractions. Pour les fêtes supérieures à 20 métiers, une zone de circulation doit être obligatoirement matérialisée. Accès aux attractions limité, distanciation sociale et gestes barrières obligatoire.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Champagne-Ardenne.

