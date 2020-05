La relance éco : un Rémois répare vos vélos à domicile

Ambroise a créé son entreprise au mois de janvier et on peut dire qu'il a eu du nez, parce qu'avec le confinement, l'usage du vélo a bondi en France ! Ces temps-ci il répare huit à neuf vélos par jour, dans toute la ville de Reims, en se rendant chez ses clients en pédalant.

Il arrive lui-même à vélo chez ses clients, avec sa mallette à outils, des chambres à air, une pompe... bref presque 30 kilos de matériel pour réparer les deux roues. "Il n'y aurait aucun intérêt à venir en camionnette, j'aurais du mal à me garer et puis ce n'est pas écologique. Là en plus je fais du sport !", sourit Ambroise. Ce Rémois passionné par la petite reine a décidé d'en faire son métier au mois de janvier dernier, après des études de vente, marketing et management.

"J'ai appris à réparer avec mon papa, puis en me documentant dans des livres et sur internet. Il faut de la patience parce qu'au début on casse, on se trompe". Aujourd'hui il est capable de réparer tous les pépins sur quasiment toutes les marques et il compte se perfectionner dans les mois à venir en faisant une formation pour apprendre à réparer les vélos électriques.

Au fond d'un jardin, nous voici dans le garage de Jean-Edouard, qui a fait appel à Ambroise pour la première fois : "D'habitude je le fais moi-même ou alors mes frères qui bricolent, mais j'ai un vélo cargo qui coûte assez cher donc je préfère demander à un professionnel pour faire une révision complète". Les révisions, c'est 80% du travail d'Ambroise, qui enchaîne en ce moment jusqu'à neuf réparations par jour.

Il faut dire que l'usage du vélo a bondi de 44% en France lors de la première semaine de déconfinement, selon l'association Vélo et territoires. Surtout en ville, mais aussi dans le péri-urbain et à la campagne. Sans compter que certaines villes, comme Reims ou Charleville-Mézières, sont allées jusqu'à installer de nouvelles pistes cyclables afin de faciliter les déplacements.

50 euros par vélo : déplacement, main d'oeuvre et révision

Mais pour Ambroise, ce n'est pas tant le confinement qui a poussé les gens à ressortir leurs vélos, que le coup de pouce du gouvernement qui offre 50 euros à ceux qui voudraient faire réparer leurs deux roues. 50 euros c'est justement le tarif d'Ambroise. "C'est un prix qui me paraît correct", dit Jean-Edouard, "Parce qu'on n'a pas à le faire nous-mêmes, on n'a pas à se déplacer, on peut faire autre chose en même temps... et l'aide du gouvernement me permet de faire réparer tous les vélos de la famille".

