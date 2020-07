La relance éco : un "tote-bag" pour soutenir les commerçants de Manduel

Sabine Tixier est la présidente de l'association des commerçants de Manduel. Elle a de l'enthousiasme à revendre. Gérante avec son mari d'un magasin de dépannage informatique, elle explique comment l'idée est venue de confectionner un "tote-bag" pour soutenir les commerçants qui ont dû fermer pendant le confinement. "On s'est dit, on va faire un tee-shirt et puis à la réflexion, on a pensé que les gens ne le porteraient pas forcément. Un sac, c'était une bonne idée. Une collègue-traiteur a fait le logo. La boulangerie,le pharmacien et la coiffeuse ont validé. On a trouvé le bon petit logo qui allait bien." Au total, ce sont 1200 sacs en toile qui ont été fabriqués. Vendus 5 euros par tous les commerçants de Manduel. "Rien qu'à la boulangerie, on a vendu près de 190 sacs. Les gens du village en ont acheté beaucoup. Ils allaient dans tous les commerces, parfois, ils en achetaient même plusieurs ! Les gens de passage aussi parce qu'on avait mis les sacs dans toutes les vitrines des magasins."

Le succès de la page Facebook de l'association

Pendant toute cette période, c'est par le biais de sa page Facebook que l'association des commerçants a communiqué. "Elle tourne très bien car comme on subi les travaux pendant 16 mois pour la rénovation du cours, il y a deux ans, on savait comment faire pour gérer la communication. On a pris les clients en photo avec les sacs et on a fait une vidéo avec tous les commerçants. On les a pris en photo un par un et tous les jours, je postais cette photo sur la page. Les bénéfices réalisés ont été redistribués aux commerces qui en avaient le plus besoin, notamment ceux qui sont restés fermés le plus longtemps." Sabine Tixier se veut optimiste quant à l'avenir. "On va continuer à communiquer et à inventer de nouvelles animations dans chaque magasin. On reste positif ! " Sachez qu'il reste quelques sacs à vendre. Un tote-bag qui risque de devenir collector !