La "relance éco" : le collectif Made in France s'implante à Bordeaux

"C'est maintenant qu'il faut consommer français". C'était déjà le credo de "Do you speak Français", rue Notre Dame dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Idée renforcée par la crise sanitaire du coronavirus et ses conséquences économiques. La boutique vient d'adhérer au collectif Made in France.

Faire la promotion du Made in France, c’est leur ligne de conduite depuis l'ouverture de la boutique "Do you speak Français" rue Notre Dame dans le quartier des Chartrons à Bordeaux en 2015. Et cette volonté s'est renforcée avec la crise sanitaire du coronavirus. Pour préparer le monde d'après, changeons nos habitudes de consommation, avancent "Do You Speak Français" et les 20 boutiques au total à travers le territoire constituant le collectif Made In France.

Elles sont 3 à Bordeaux à être entrer dans ce cercle : "w.a.n", "Archibald et zoé" et donc "Do you speak Français". Le magasin a été ouvert et imaginé par Gaëlle et Maxime en 2015. Pour proposer des objets produits en France uniquement et à des prix abordables, "parce que ce qui est made in France n’est pas forcément hors de prix", selon Maxime. Il y a des vêtements, bijoux, objets cadeaux en tout genre, affiches, cartes postales. Tout est fabriqué à moins de 1083 km. Pourquoi 1083 km ? Parce que c’est la plus longue distance à parcourir entre les 2 villes les plus éloignées de l'hexagone (Menton dans le sud est et un village proche de Brest). Les produits arrivent du Tarn, de Toulouse, de Paris, Nantes, ou des Vosges. 114 marques au total sont proposées. Ce qui représente "un millier d’emplois à travers la France", assure Maxime : de la grosse entreprise type Armorlux en Bretagne, à l’auto-entrepreneuse qui travaille seule dans son atelier à Paris pour fabriquer des jupes par exemple.

Gaëlle et Maxime ont ouvert la boutique à Bordeaux en 2015 -

C'est pendant la période de confinement, où les circuits courts pour l’alimentation ont été plébiscités, que Maxime et Gaëlle, avec les 19 autres boutiques de ce collectif Made In France, ont eu l’idée de se fédérer, pour faire la publicité de leurs boutiques, et à travers eux, des produits bleu-blanc-rouge et des hommes et femmes qui les fabriquent. Une façon de dire : "votre acte d'achat a un pouvoir ; découvrez un écosystème vertueux, qui fait du bien à l'emploi, à la planète. Sans être donneur de leçon".

