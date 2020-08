La relance éco : une clé anti-bactérienne fabriquée dans le Vimeu

Parmi les objets "anti-covid" fabriqués dans le Vimeu, il y a la Keycovid, une clé anti-bactérienne produite par Decayeux STI, installée à Saucourt et Chepy. La société à travers la marque Decayeux Paris est spécialisée dans les accessoires liés au golf comme des bijoux, des éléments de maroquinerie.

Une clé en cuivre

Cette clé en cuivre permet d'ouvrir notamment les portes ou encore de taper son code sur un terminal bancaire, d'appuyer sur un interrupteur, les boutons d'ascenseur... Elle permet aussi d'accrocher les sacs de courses. Elle est fabriquée en cuivre, un métal naturellement anti-bactérien.

La keycovid permet notamment d'éviter de mettre ses doigts sur les touches des distributeurs de billets - Decayeux Paris

Clients divers

Actuellement, la keycovid est le produit le plus vendu par la société. Les clients sont divers explique Tony Bastel, chargé d'affaires à Decayeux STI. Il y a notamment des chefs d'entreprises qui en offrent à leurs salariés et à leurs clients ou encore des directeurs d'Ehpad qui en achètent pour leur personnel et leurs résidents. La société cherche actuellement à développer son réseau de distribution pour proposer la clé à l'unité. Si vous avez un commerce et que vous êtes intéressé, vous pouvez d'ailleurs la contacter.

Le prix de cette clé est compris entre 8 euros 90 et 13 euros 50 en fonction de la version choisie. L'objet est aussi personnalisable pour un euro de plus.