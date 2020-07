La relance éco : une forte envie de prendre soin de soi chez Tao, maison de beauté

Une reprise "dense", l'institut "inondé d'appels téléphoniques" : pour la maison de beauté Tao, à Belfort, le déconfinement a été synonyme d'une grosse reprise d'activité. Charlène Ratajczak, manager du spa, explique : "Il y a une grande demande, d'une part tout le retour des bons cadeaux de Noël".

Autrement dit, le spa se retrouve avec tous les clients qui auraient du venir aux mois de mars et avril, en plus de ceux qui viennent habituellement en mai, juin et juillet.

"On a aussi des personnes qui veulent prendre soin d'elles. C'est un réel besoin de prendre du temps pour soi, de se faire chouchouter... on a eu vraiment beaucoup de monde"

"_Les gens ont envie de recevoir du bien-être_, de se faire plaisir, il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là. On s'est tous rendu compte que le confinement n'était pas une période reposante, au contraire : il y a eu une bonne dose de stress". Résultat, c'est une clientèle fatiguée, et stressée, ayant besoin de relâcher la pression qui s'est présentée aux portes du spa.

Des mesures sanitaires contraignantes mais rassurantes

Pour la réouverture, une série de mesures bien précises ont dû être mises en place. Le spa a acheté des draps jetables, des blouses jetables pour ses esthéticiennes, des masques, beaucoup de gel hydroalcoolique, et des produits de nettoyage virucides. Le tout pour se protéger, mais aussi pour rassurer les clients.

Un marquage au sol a même été instauré, pour délimiter les zones d'attentes.

"Pour les esthéticiennes dès le départ c'était très dur de masser avec un masque, des lunettes de protection, un tablier qui donne chaud..Et _du point de vue écologique, ça fait mal au cœur_" , concède la responsable. Mais les clients ont apparemment été réceptifs à toutes ces précautions : les réservations continuent d'ailleurs de se multiplier.

"On a essayé de garder notre ambiance olfactive, et puis _le massage en lui même ne change pas_". Les prestations restent donc toujours un moment de détente, et "les retours sont positifs" d'après Charlène Ratajczak : les clients repartent de l'institut "sans regret", plus reposés.

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

