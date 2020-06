La relance éco : la Boge du Forez a fait un carton pendant le confinement

Chaque jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'intéresse à une entreprise emblématique de la région. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la Boge du Forez. Lancée en septembre 2019, l'épicerie en ligne de produits frais 100% Made in Loire a vu son activité quasiment triplé pendant le confinement.

" Quand on se demande à qui profite le crime et bien j'en fais parti ", sourit Thomas Gagnaire, le fondateur de l'épicerie en ligne " La Boge du Forez ", basée à Sorbier dans la Loire. Depuis 3 mois, il ne quitte plus le volant de sa camionnette. Il a vu surtout ses commandes explosées pendant le confinement.

" Avant le confinement j'étais à 90 commandes par semaine. Au cœur du confinement, je suis allé livrer jusqu'à 250 colis en une semaine. C'était un truc de malade ! ", constate Thomas Gagnaire. Alors ce jeune entrepeneur stéphanois a dû s'organiser. Pour être assez réactif, il a dû augmenter les jours de livraison, jusqu'à six jours sur sept mais aussi les heures de livraison. Mais seul à la tête de sa petite entreprise, Thomas Gagnaire a fait appel pendant la période de crise à son frère et à ses parents.

Des journées sans fin

Le jeune homme ne compte pas ses heures. " Le matin je vais chercher les produits chez mes producteurs, même parfois entre deux livraisons. Il y a aussi le temps de la préparation des colis. Et puis à partir de 13 heures et jusqu'à 21 heures, je livre ". Des journées à rallonge puisque Thomas Gagnaire part livré ses colis dans plus de 14 communes dans les environs de Saint-Etienne.

Cette dense activité se poursuit depuis la fin du confinement. " J'ai un peu moins d'activité car les gens peuvent désormais sortir mais j'ai tout de même une dizaine de commandes par jour. J'ai réussi a fidéliser certains de mes clients et puis il y a le bouche à oreille qui marche très bien dans la loire ".

Mes clients sont des retraités mais aussi des étudiants !

Dans son panel de clients, le confinement lui aura apporté des étudiants en soif de mieux manger, mais aussi des retraités ou des actifs. Le jeune homme d'ailleurs livre à domicile mais aussi au travail, suivant la demande.

L'amour de la nourriture et de la Loire

" Nous avons beaucoup de produits dans la Loire sans parler des artisans ", explique Thomas Gagnaire qui s'est lancé en septembre 2019 dans le monde de la livraison " pour l'amour de la bonne nourriture ". Avec son épicerie en ligne, Thomas Gagnaire vend une vingtaine de produits de producteurs ligériens : épicerie salée et sucrée, fruits, légumes, boissons, crèmerie, viande et alcools. Ces aliments issues du bio ou de l'agriculture raisonnée, sont produits dans le sud du département.

Face à son succès, le jeune entrepreneur espère développer sa petite épicerie. " Les objectifs sont d'embaucher une personne pour m'aider d'ici quelques mois et peut-être investir dans un véhicule électrique ou un vélo pour circuler à Saint-Etienne. Mais je ne veux pas devenir une grosse épicerie. J'attends de voir comment évolue la demande ", conclut Thomas Gagnaire qui malgré son carton reste prudent.

