La renaissance du château de Cognac

Le château natal du roi François Ier, au bord de la Charente, face au quartier Saint-Jacques, a ensuite été la propriété du Baron Otard, qui l'a sauvé de la Révolution pour en faire une maison de cognac en 1795. C'est la façade et la toiture qui font l'objet d'un programme de travaux sur quatre ans, jusqu'en 2026. Mentionné dès le XIème siècle, le Prieuré Saint-Léger est à l'époque une fortification en bois pour repousser les attaques des Vikings. En 1190, Richard Coeur de Lion y proclame la charte communale de Cognac.

Après avoir passé plus d'un siècle dans l'escarcelle des Lusignan, il est sous domination anglaise de 1360 à 1375. Au XVème siècle, Jean d'Orléans Comte d'Angoulême en fait sa résidence seigneuriale. François Ier y voit le jour en 1494 (il sera couronné roi en 1515). En 1526, la Salle des Etats (déjà restaurée il y a quelques années) est le théâtre des négociations de François Ier avec le Pape pour créer une coalition contre Charles-Quint. Il accueille le musée François Ier depuis 1925. Il est aujourd'hui la propriété du groupe de spiritueux Bacardi-Martini.

La première pierre du chantier a été posée le 16 décembre © Radio France - Pierre MARSAT

Travaux en cours

Depuis la mi-novembre, un échafaudage longe la façade de la grande aile qui domine le fleuve Charente. Dans une première phase, c'est l'entrée du château, le garage et la rampe du château qui sont concernés par les travaux pour retravailler la pierre et le redonner des couleurs. La grille d'entrée, reconstruite en 1852 par le Baron Otard, qui a sauvé le château de la Révolution pour en faire une maison de négoce d'eaux-de-vie, et la cour intérieure du château vont retrouver une nouvelle jeunesse.

Les autres phases concerneront les autres ailes de l'édifice. Ce sont les Compagnons de Saint-Jacques, spécialistes des bâtiments historiques, qui travaillent sur ce chantier. En marge de cette renaissance du château de François Ier, la ville de Cognac lance une marque : "Cognac ville de François Ier", qu'on retrouvera un peu partout sur les documents officiels.

