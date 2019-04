La renaissance du site Saint-Pierre à Sète

Depuis la fermeture du restaurant AmériKclub en 2012 cet espace de 1,2 hectares au pied du théâtre de la mer était à l'abandon. Le public pourra bientôt à nouveau venir s'y promener et admirer la vue. Les travaux se termineront au mois de juillet.

C'est un lieu emblématique de la ville, inscrit au patrimoine national : le site Saint-Pierre situé au pied du théâtre de la Mer va renaître. Depuis la fermeture du restaurant AmériKclub en 2012 cet espace de 1,2 hectares était à l'abandon. C'est à cet endroit qu'il y avait jadis le stand Marty ou l'on venait faire de la gym. Le public pourra bientôt à nouveau venir s'y promener et admirer la vue.

Un point de vue exceptionnel

"Le site étant protégé,on ne pouvait pas y faire n'importe quoi" explique le maire de Sète François Commeinhes. Oublié le restaurant, exit le parking, le site devient un lieu de promenade et de contemplation aménagé en trois terrasses reliées par des escaliers. _"Cest le seul point rocheux de la côte entre les calanques de Marseille et Collioure donc y'a une attractivité assez extraordinaire. On veut remettre ce lieu en évidence"_ajoute le maire.

Le public pourra descendre jusqu'au bord de l'eau

Le gros du chantier consiste a restaurer les murs de soutènement abîmés par le temps et les coups de mer, la encore sans rien dénaturer. "On récupère un maximum de pierres sur place et dans les carrières locales pour avoir la même esthétique qu'à l'origine" précise Damien Gertsch directeur général des services techniques de la ville.

Ce balcon sur la grande bleue accueillera un glacier et un écailler et des toilettes publics apparemment réclamées. Le chantier d'un peu plus d'1 million d'euros sera terminé pour le 14 juillet, ce sera le lieu idéal pour admirer le feu d'artifice tiré depuis le brise lame.

