La rencontre entre Saint-Jean-de-la-Ruelle et sa ville jumelle polonaise de Niepolomice sous fond d'entraide

Ce samedi 26 novembre, au matin, les quatre membres de la délégation polonaise de la ville de Niepolomice aident à la plantation de noisetiers dans la nouvelle forêt urbaine de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Une heure plus tard, une cérémonie a lieu à la médiathèque, elle marque la fin d'une visite de trois jours.

Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la ville de Niepolomice, qui se situe à 300 kilomètres de la frontière ukrainienne, a accueilli beaucoup de réfugiés, jusqu'à 3000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants.

Une aide votée au début de l'année

La ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, son maire Christophe Chaillou en tête, a voulu aider sa ville jumelle, en votant une subvention de 10.000 euros pour la bibliothèque municipale de Niepolomice**, qui organise les cours de langue polonaise pour les réfugiés.** "Cette aide a permis de financer des heures d'enseignement mais aussi de l'accompagnement social, recherche de logement et démarches administratives, c'est toujours en cours." Christophe Chaillou est allé à Niepolomice en avril pour signer la convention de partenariat et voir le dispositif.

Adam Twardwoski, 1er adjoint au maire de Niepolomice, exprime sa gratitude : "Je remercie énormément la ville pour l'aide, les amis on les connait quand on en a besoin. Je vous remercie notamment pour l'éducation des jeunes ukrainiens pour qu'ils puissent s'adapter." Les écoles de Niepolomice ont pu recevoir deux et trois élèves ukrainiens par classe et les adultes ont pu trouver un travail.

La crainte que l'hiver soit rude

Pour cette ville de 15 000 habitants, l'accueil des réfugiés s'est toujours fait dans de bonnes conditions mais beaucoup ont la volonté de rentrer en Ukraine. "Quand ils viennent en Pologne, la majorité des réfugiés veulent rentrer chez eux, aujourd'hui il y en a 1 000 à Niepolomice." explique Przemek Kocur, chargé des relations internationales pour la ville polonaise. "Pour ceux dont les maisons ont été détruites, on leur trouve de la place."

Mais l'hiver est redouté par la ville de Niepolomice, avec la crise énergétique qui touche l'Ukraine et la guerre qui se durcit "Tout le monde a peur de ce que l'hiver va apporter. Surtout avec ce bombardement accidentel qui a franchi la frontière polonaise. Tout peut arriver, bien sûr nous sommes préparés pour les réfugiés qui voudraient venir en Pologne encore une fois, nous pourrons les accueillir pour quelques mois."

La délégation polonaise de Niepolomice à Saint-Jean-de-la-Ruelle © Radio France - Antoine Vandendrische

En cas de nouveaux besoins, Christophe Chaillou a proposé de prolonger l'aide de Saint-Jean-de-la-Ruelle. "On doit évaluer quels sont les besoins et comment ils vont évoluer. Aujourd'hui, ils sont très sollicités pour des générateurs électriques individuels qui coûtent 2 500 euros, c'est un besoin urgent. Dans les premiers mois de l'année 2023, on discutera des besoins exacts et du niveau de la subvention."

Cette coopération a été une manière de retisser les liens entre les deux villes, jumelées depuis plus de 20 ans. "Nos relations ont connu une période de stagnation" explique Christophe Chaillou "La crise ukrainienne a servi de déclic pour nous rapprocher de nouveau. On partage un certain nombre de choses, on veut aider à un certain nombre de choses. Le soutien qu'on apporte ensemble autour de valeurs communes permet de reprendre le lien."