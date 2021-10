La rénovation des Halles de Méan-Penhoët : un an de retard

Mauvaise nouvelle pour les habitants du quartier de Méan-Penhoët, au coeur des Chantiers de l'Atlantique : les travaux pour moderniser les Halles, commencés il y a six mois, vont durer bien plus longtemps que prévu. La mairie parle d'un an de retard.

Faire son marché à Saint-Nazaire risque de devenir un vrai parcours du combattant. Entre les Halles de Méan-Penhoët en travaux au moins jusqu'à janvier 2023 et ceux du centre-ville qui devraient entrer en chantier d'ici le printemps prochain, il va falloir s'adapter.

Tout a commencé en 2020. La mairie lance un appel d'offres pour réhabiliter les Halles de Méan-Penhoët, un bâtiment de plus de 1100 mètres carrés et qui date du XIXe siècle. Les travaux, pour plus de 2 millions d'euros, démarrent en avril dernier., sauf qu'un mois plus tard, l'entreprise qui s'occupe de la charpente métallique déserte le chantier. Elle n'a plus d'argent, plus de main d'oeuvre,"elle est défaillante" écrit la mairie dans son communiqué qui va relancer la procédure d'appel d'offres. En attendant, les autres corps de métier sont pour certains totalement bloqués alors que les travaux sont loin d'être terminés : la charpente reste à rénover mais il y a aussi toute l'installation électrique, le dallage sans parler des peintures. Traduction ? les habitants n'auront pas de marché sous les Halles à Méan-Penhoët avant au moins janvier 2023.

Travaux aux Halles du centre-ville

Des habitants qui, depuis le début des travaux, retrouvent leurs producteurs dans le centre de Saint-Nazaire, tous les samedis. La mairie a ouvert un jour de marché en plus pour compenser, sauf... sauf que les Halles du centre-ville, elles aussi, vont entrer en chantier. La mairie n'a pas encore choisit ses entreprises, sans doute un peu échaudée, elle prend son temps avant de débourser 13 millions d'euros. Une dernière consultation a eu lieu en septembre, il va aussi y avoir des rencontres avec les habitants et les commerçants. Des commerçants qui devraient s'installer sous un chapiteau provisoire au printemps prochainn, mais cela, c'est sur le papier seulement. C'est sans compter avec les aléas et la pénurie de matériaux.