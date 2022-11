La rénovation thermique des batiments prend trop de temps, selon olivier Minelli

Le logement fait partie des principales préoccupations des Français. Accès, facture énergétique, rénovations thermiques, les sujets ne manquent pas. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Olivier Minelli, confirme la lenteur de la rénovation énergétique des bâtiments. "C_ela prend du temps parce que les gens habitent dedans. On ne peut heureusement pas les mettre dehors pour rénover leurs habitations. Toute la difficulté consiste à laisser les gens vivre normalement et travailler à la rénovation énergétique. Cela explique la difficulté d'intervenir sur un immeuble entier et pas logement par logement_". Un sujet qui inquiète Olivier Minelli qui estime que la précarité risque de devenir plus importante. "On a mis en place un fond d'aide pour limiter l'impact de la crise énergétique sur les logements sociaux notamment".

Un lien entre emplois et logements

Interrogé sur le lien entre emplois et logements, le directeur des relations au territoire d'Action Logement estime "qu'a_u_jourd'hui des entreprises n'arrivent pas à faire venir des salariés d'autres départements ou d'autres régions dans la mesure où l'on ne trouve pas de lieux pour les loger. Le fait de trouver des logements favorise les mobilités et les déplacements". Le directeur des relations au territoire d'Action Logement déplore le manque de constructions "qu'il s'agisse de logements sociaux ou de logements pour l'ensemble des personnes".