La rentrée à Seignelay : "je suis un peu stressée mais aussi contente"

Seignelay, c'est un village de 1600 habitants à une quinzaine de kilomètres d'Auxerre. L'école de la commune, avec son portail en fer forgé et ses fenêtres entourées de briques, accueille 155 élèves de maternelle et de primaire, répartis dans 7 classes.

Pour cette reprise, on n'a pas vu de larmes, ce lundi matin. On a vu, au contraire, des enfants heureux, contents de se revoir, de montrer les nouvelles affaires et de voir la nouvelle maitresse ou le nouveau maitre. Ils avaient le sourire, même si la fin des vacances, forcément, ça pique quand même un peu : "Je suis un peu stressée, mais en même temps je suis contente", murmure la petite Lilly, 8 ans, qui fait sa rentrée en CE2, "stressée car ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'école et contente parce que je vais revoir mes copains et mes copines".

"J'étais bien en vacances" (Oscar, 10 ans)

Mêmes sentiments chez Lucas et Oscar, qui entrent fièrement en classe de CM2 : "On est un peu stressé mais surtout très content d'être en CM2. J'ai envie de voir les copains, d'avoir un nouveau maître et tout ça. En fait, je suis content et pas content en même temps. Content de retrouver les amis, les copains, mais pas content parce que j'étais bien, en vacances ! "

Du côté des parents, on a le sourire aussi, parce qu'après deux mois de congés, il est temps de reprendre un rythme : "On n'a pas eu de vacances, nous, cet été, alors on va prendre un rythme plus serein, quand même, on saura où ils sont, on n'aura pas besoin de courir, ou de chercher mamie pour les garder", explique cette maman. "Pas de tristesse ! On passé de belles vacances on a bien profité. Et on a pas trop pensé à la rentrée jusqu'à ce matin", ajoute ce papa. "On les a bien bien occupés cet été mais il y a un moment pour tout. Les vacances, c'était bien. Et la rentrée, c'est bien aussi", conclut cet autre papa.

"Tout est prêt !" (Thierry Corniot, le maire)

Avant de faire l'appel, le maire de la commune, Thierry Corniot, dit quelques mots d'accueil aux enfants et à leurs parents. C'est son troisième mandat à la tête du conseil municipal, alors l'élu n'est pas stressé : "C'est surtout une émotion pour les parents. Nous, on essaye de faire en sorte que tout soit prêt pour la rentrée. Et tout est prêt ! Même s'il y a parfois des couacs au dernier moment mais on a l'habitude. Et on travaille beaucoup avec les enseignants, on a beaucoup d'échanges et ça se passe très bien", dit-il en lançant un clin d'œil aux enseignants, alignés devant la porte d'entrée.

Pas le temps de bavarder d'avantage : il est l'heure de rentrer en classe. En 10 minutes, les 155 enfants de l'école élémentaire de Seignelay ont repéré leur maitre ou leur maitresse et se dirigent calmement vers leur nouvelle salle. La rentrée, c'est déjà fini.