Le Mans, France

La 6 devient la 10, la 9 devient la 12 ou encore la 3 devient la 5 à partir de ce samedi 1er septembre. Pas facile de s'y retrouver dans la numérotation des lignes de bus pour la rentrée de la Sétram. Rassurez-vous, c'est très logique nous dit Jean-François Soulard, le président de la Sétram.

Pourquoi changer la numérotation des lignes de bus ?

Ça va un peu grogner dans les premiers jours, mais ce sera plus logique.

"On a souhaité qualifier les lignes suivant leur importance" souligne Jean-François Soulard, le président de la Sétram. "Il y a une logique de fréquentation. On a T1, T2, T3 qui sont les modes lourds (tramway et Tempo) et ensuite on les lignes de 4 à 7 qui sont fortes puis sur les grands axes, et ensuite on a les lignes de maillage. Enfin on va plus vers la périphérie jusqu'au numéro 35. Quand on change les habitudes dans notre pays, ça grogne un peu mais bon, les gens devraient s'y faire. La dernière modification remonte à 2007 au moment de la mise en place du tramway".

Les changements de numérotation des lignes de la Sétram - @Setram

Les nouvelles fréquences du tramway.

Autre gros changement pour cette rentrée, le cadencement des deux lignes de tramway. Jusquà présent, aux heures de pointe, il y avait un tram toutes les 6 minutes. À partir de ce samedi 1er septembre, la T1 qui va à l'université a le plus de voyageurs et passera toutes les 5 minutes. Et la T2 entre Bellevue et l'arche de la nature toutes les 7 à 9 minutes. Sur le tronçon commun, entre la préfecture et St-Martin, il y aura toujours un tram toutes les 3 minutes.

Les nouvelles fréquences du tramway du Mans à partir du 1er septembre 2018 - @Setram

1.200 vélos électriques de la Sétram en 2019

Depuis deux ans, il faut souvent plus d'un an d'attente pour avoir un vélo électrique de la Sétram en location. "Fin octobre, il ne devrait plus y avoir de liste d'attente", promet Jean-François Soulard, le président de la Sétram. "Depuis juin dernier, nous recevons 110 vélos par mois. Nous aurons un parc de 1.000 vélos à la fin de l'année et de 1.200 en 2019".

Plan général du réseau de la Sétram

La Sétram en chiffres :