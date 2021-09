En Côte-d'Or, les activités après l'école sont aussi un casse-tête sanitaire

Les enfants et adolescents ont repris le chemin de l'école la semaine dernière, et dès ce lundi 6 septembre, les activités extrascolaires reprennent. Danse, natation ou encore judo, la rentrée sportive en club se fait encore une fois sous le signe du Covid, et cette année, du Pass Sanitaire.