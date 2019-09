La rentrée en ordre dispersée des gilets jaunes ne fait pas recette

C'est à Montpellier que les gilets jaunes étaient les plus nombreux ce 7 septembre pour ce qu'ils espéraient être une reprise du mouvement. Ils n'étaient que quelques milliers et la situation a vite dégénéré : des heurts ont éclaté et une voiture de police a été incendiée. Sept personnes ont été interpellées en marge de cette manifestation. Deux CRS ont été blessés.

A Rouen, où le rassemblement était interdit dans le centre-ville, le rassemblement a aussi été musclé avec des heurts et deux interpellations.

A Toulouse, plusieurs centaines de personnes ont défilé.

A Lille, le rassemblement a mobilisé entre 700 et 1 500 personnes.

A Strasbourg, 350 à 400 personnes ont défilé selon la préfecture, dans le centre-ville. Une nouvelle manifestation est prévue demain dans le Haut-Rhin.

A Paris, seuls quelques dizaines de manifestants ont tenté de se rassembler sur les Champs-Elysées. 55 personnes dont Eric Drouet, l'une des figures du mouvement ont été arrêtées. La manifestation était interdite. D'autres manifestants ont été interpellés autour des invalides.