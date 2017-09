La rentrée scolaire sous haute protection dans la Loire

L’inspection d’académie et la préfecture ont décidé cette semaine la mise en place de patrouilles dynamiques de sécurité autour des 776 établissements du département de la Loire

Des patrouilles organisées lors des rentrées et sorties des élèves et au moment des récréations. 300 policiers et gendarmes y seront affectés en priorité auquel viendront s’ajouter les militaires de l’opération sentinelle à Saint-Étienne.

Depuis 2016, la sécurité des établissements scolaires est un des priorités du ministère de l’intérieur et cette rentrée 2017 n’échappe évidemment pas à la règle avec des instructions très claires pour la rentrée. Cette surveillance accrue vient se surajouter aux mesures « vigie pirate » toujours actives dans les écoles, collèges et lycées.

Des nouveautés cette année.

Les élèves maintenant vont être formés aux risques d’attentats dans leurs établissements. Une opération pilote avait été menée l’an dernier dans le collège Fauriel de Saint-Étienne, elle devrait être étendue cette année sur Montbrison et sur Roanne et sans doute vers d’autres secteur. Une formation de deux heures aux gestes qui sauvent en cas d’attentat dispensée par des sapeurs-pompiers ou des retraités de la sécurité civile avec une planification sur l’année.

Chaque établissements scolaires sera également en relation avec un référent spécifique policier ou gendarme pour faire un état des lieux et un recensement des points de sécurité à améliorer aux alentours et dans l’établissement tout au long de l’année scolaire.