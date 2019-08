La rentrée sportive à Guéret perturbée par le dégât des eaux au nouveau gymnase

Guéret, France

C'est rageant pour les sportifs de Guéret. Ils ont à peine eu le temps de découvrir leur nouveau gymnase, inauguré au mois de juin, que l'équipement doit partiellement fermer. Une importante fuite d'eau a eu lieu en début de semaine dernière. Un raccord liant deux canalisations s'est décalé et l'eau a jaillit. Résultat : 5 cm d'eau dans tout le gymnase.

Le gros des dégâts se trouve dans la salle des sports collectifs, utilisée par les associations de volley, de hand et de basket. L'eau s'est infiltrée sous le parquet, a atteint la mousse et le bois qui ont gonflé et qui ont commencé à déformer la résine qui recouvre le tout. Le parquet n'est plus plat, il faut tout refaire.

Sur cette photo, on voit le parquet déformé par le bois qui pousse en dessous © Radio France - Benjamin Billot

Plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts dans le pire des cas

La mairie estime qu'au total, l'ensemble des travaux vont coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, voir plusieurs centaines dans le pire des cas (s'il faut refaire le parquet des deux salles). La municipalité n'ayant pas encore reçu les travaux, elle n'aura pas à intervenir financièrement. L'entreprise qui a posé la tuyauterie est contactée, elle a désigné un expert qui va devoir analyser ce qu'il s'est passé. Ce sera ensuite un combat d'assurance pour savoir qui prendra en charge les frais.

Pour les sports collectifs, il faut donc retourner dans les anciennes salles en ce début de saison, ce qui a des conséquences en cascade sur les horaires d'autres associations sportives. La mairie a tranché : les associations vont reprendre leurs anciens créneaux de l'année dernière. Au total, une cinquantaine de club sont impactés dans leurs organisations.

Sans doute des mois à attendre avant la remise en service

Pour combien de temps ? Difficile à dire, mais ça se compte sans doute en mois et pas en semaines. Le badminton, l'escalade et la pétanque pourront toujours à priori profiter du gymnase, mais ils doivent tout de même attendre que l'expert autorise la remise de l'eau.

Le nouveau gymnase de Guéret a coûté 4 millions d'euros et a nécessité un an et demi de travaux.