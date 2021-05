La réouverture des terrasses inquiète la sécurité routière qui lance une nouvelle campagne de prévention

Ce mercredi, les terrasses des restaurants et des cafés accueillent de nouveau du public. La sécurité routière craint que pour fêter ça, les Français boivent trop et oublient les bons comportements à avoir. Elle lance donc une campagne de prévention qui comprend des vidéos humoristiques.

Après plusieurs mois d'attente, les Français peuvent enfin - à partir de ce mercredi - retourner au cinéma, au musée et sur les terrasses des restaurants et des bars. Cette soirée - jusqu'à 21h en raison du couvre-feu repoussé - promet donc d'être festive et accompagnée certainement de quelques verres... Un peu trop peut-être pour la sécurité routière qui craint que la joie des retrouvailles ne fasse oublier les bonnes habitudes des consommateurs. Le ministère de l'Intérieur en profite donc pour lancer une nouvelle campagne de prévention.

Cette nouvelle campagne de prévention sera diffusée à partir de ce mercredi en France et comprend un slogan désormais bien connu : "Quand on tient à quelqu'un, on le retient". Un slogan accompagné de plusieurs vidéos qui rappellent de façon humoristique différents concepts : celui du bar, de la terrasse et de l'apéro.

Extrait de la nouvelle campagne de prévention lancée par la sécurité routière pour rappeler aux Français les bons gestes à adopter alors que les terrasses rouvrent ce mercredi. Copier

Des mots qui avaient presque disparu de notre vocabulaire à cause de l'épidémie et qui reviennent en force. Dans ces vidéos mais aussi à travers des affiches presse et des spots radio, chaque mot est expliqué comme le ferait un dictionnaire : avec une définition cette fois un peu adaptée comme on peut le voir ci-dessous.

Cette affiche presse réalisée par le ministère de l'Intérieur est faite pour sensibiliser les Français à la sécurité routière et sera visible à partir de ce mercredi. © Radio France - Ministère de l'Intérieur

Des message simples et percutants pour rappeler à chacun les bonnes habitudes à adopter. Et la sécurité routière compte un allié de taille puisque le chef Philippe Etchebest apparaît dans une vidéo. Dedans, on voit le cuisinier star empêcher un client qui a trop bu de reprendre le volant. Car l'alcool reste aujourd'hui, avec la vitesse, l'une des deux principales causes de mortalité routière. Dans 32%, soit un tiers, des accidents mortels chez les 18-24 ans, un conducteur est alcoolisé.